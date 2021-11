ONU: "Basta de tratar a la naturaleza como letrina y de cavar nuestra propia tumba"

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a la comunidad internacional que se comprometa a recortar las emisiones de CO2 en, al menos, un 45% para 2030 y así evitar "cavar nuestra propia tumba".

"Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba", dijo Guterres durante la ceremonia de inauguración de la cumbre de líderes de la COP26 en la ciudad de Glasgow.

El máximo responsable de Naciones Unidas agregó que la cumbre climática debe servir para "mantener vivo el objetivo de 1,5 grados" y "recortar las emisiones un 45% para 2030".

The sirens are sounding.



Our planet is telling us something - and so are people everywhere.



We must listen — we must act — and we must choose wisely.



Choose ambition.



Choose solidarity.



