La Organización de Naciones Unidas (ONU) nominó a Cristián Vargas, doctor en Oceanografía en la Universidad de Concepción, para participar en una comisión internacional que estudia y alerta sobre el estado de los océanos a nivel mundial.

El biólogo marino será parte del Grupo de Expertos del segundo ciclo del "Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment" (Proceso Ordinario de Presentación de Informes y Evaluación del Estado del Medio Marino).

La instancia consiste en talleres para dar cuenta de la recopilación de información y datos a nivel regional para la preparación de la segunda evaluación mundial de los océanos.

El académico de la Universidad de Concepción y director del Núcleo Milenio Centro para el estudio de forzantes múltiples sobre sistemas socio-ecológicos marinos (Musels) participará en los grupos de trabajo sobre "Trends in the Physical and Chemical State of the Ocean" (Cambios en el estado físico y químico del océano) y "Changes in Aquaculture" (Cambios en la acuicultura).

El evento se realizará entre el 17 y 18 de diciembre en los cuarteles generales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) en Guayaquil, Ecuador.