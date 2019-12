Trump se enojó por supuestas burlas de líderes de la OTAN y canceló conferencia

Ninguna gracia le hizo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el video que circuló en redes sociales de algunos líderes de la OTAN donde aparentemente se burlan del estilo poco ortodoxo del mandatario americano.

El video fue captado anoche en el palacio de Buckinham donde se ve a al primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente francés, Emmanuel Macron, el mandatario canadiense, Justin Trudeau, con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte y la princesa Ana en corrillo aparentemente comentando sobre Trump, si bien no se le menciona directamente.

Luego de la viralización de este video, Trump confirmó este miércoles que regresa a su país una vez concluidas sus reuniones bilaterales en la cumbre de la OTAN en Watford, al noroeste de Londres, y que no ofrecerá la rueda de prensa final.

Trump canceló su comparecencia ante la prensa tras calificar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de ser una persona con "dos caras" y de acusarlo de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica.

"Cuando las reuniones estén hoy terminadas, voy a volver a Washington. No haremos la rueda de prensa al terminar la OTAN porque ya hemos hecho muchas en los últimos dos días. Buen viaje a todos!", tuiteó Trump.

Enjoyed my meeting with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom at @10DowningStreet last night. Talked about numerous subjects including @NATO and Trade.