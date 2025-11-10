La Antártida ya acumula tantos compuestos sintéticos en el agua como el Atlántico Norte

La Antártida ya acumula en sus aguas niveles similares a los del Atlántico Norte de los compuestos procedentes de la industria y de los productos de consumo sintéticos conocidos como "químicos eternos".

Así lo revela un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y el Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC) publicado en 'Communications Earth & Environment'.

Estos compuestos, los ácidos perfluoroalquilados en su nombre técnico, están llegando al continente helado a través de aerosoles marinos y se depositan en las aguas antárticas mediante la lluvia o la nieve, cuentan los investigadores.

Este trabajo ha sido pionero en probar que los ácidos perfluoroalquilados superan la barrera de las corrientes oceánicas mediante este mecanismo de transporte atmosférico, explican, lo que "reescribe los mecanismos dominantes de distribución de estos contaminantes a escala global".

Que los niveles detectados sean comparables con los encontrados en el Atlántico Norte subraya, según apuntan, los cambios en la distribución de estos contaminantes persistentes en el Planeta.

Asimismo, los investigadores llaman la atención sobre que estos resultados vuelven a confirmar el riesgo ambiental a largo plazo que representan estos compuestos.