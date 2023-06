Australia aprobó celebrar un plebiscito para reconocer y dar "voz" a pueblos originarios

El Parlamento de Australia aprobó este lunes celebrar un plebiscito donde se consulte sobre el reconocimiento de los aborígenes en la Constitución y la creación de un organismo consultivo sobre los derechos del pueblo originario.

Tras ser ratificado por el Legislativo, el próximo paso es que el primer ministro, Anthony Albanese, ponga fecha a la votación, que debe celebrarse entre finales de agosto y antes de final de año.

"Ahora los australianos tendrán la oportunidad de decir sí. Juntos podemos hacer historia consagrando el reconocimiento de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en nuestra Constitución", minoría que representa el 3,2% de los 25 millones de australianos, remarcó Albanese en las redes sociales.

Los miembros del Senado aprobaron hoy, por mayoría absoluta (52 a favor por 19 en contra), la última lectura de la iniciativa conocida como "Voz de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres" que abre la vía de la consulta pública, la primera que el país oceánico celebra en casi 24 años.

BREAKING: Parliament has just said yes to holding a referendum.



Now the Australian people will have a chance to say yes.



Together, we can make history by enshrining recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander people in our constitution.