Australia declara terroristas al grupo neonazi The Base y al islámico Hizbulá

El Gobierno de Australia declaró este miércoles como organizaciones terroristas al grupo islámico de origen libanés Hizbulá y al colectivo neonazi The Base, fundado en Estados Unidos en 2018.

En una conferencia televisada, la ministra del Interior australiana, Karen Andrews, afirmó que la decisión se ha tomado en un momento en el que el país está abriendo sus fronteras, cerradas desde el inicio de la pandemia, lo que aumentará la concentración de multitudes y un mayor riesgo de ataques.

"The Base es un grupo violento, racista y neonazi que, según las agencias de seguridad, ha planificado ataques terroristas. The Base ha sido ilegalizado como una organización terrorista por los Gobiernos de Canadá y Reino Unido", explicó la ministra.

Andrews señaló que Hizbulá "continúa amenazando con ataques terroristas y apoyando organizaciones terroristas", por lo que declara "terrorista" a toda la organización, que cuenta con un brazo militar y otro civil.

The Morrison Government intends to list the entirety of Hizballah and racist neo-Nazi group The Base as terrorist organisations under the criminal code. I will continue to take strong action to keep Australians safe from terrorism. pic.twitter.com/P1BW59WKzp