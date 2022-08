Australia investiga más de 1.200 suicidios entre soldados y veteranos del Ejército

Una comisión gubernamental investiga la tasa de suicidios en las Fuerzas de la Defensa de Australia en los últimos años, calificada este jueves de "tragedia nacional" por el ministro de Asuntos de los Veteranos del país oceánico, Matt Keogh.

"Es devastador que Australia haya perdido más personal en activo y expersonal a consecuencia de los suicidios en los despliegues militares en los últimos 20 años en Afganistán e Irak", dijo Keogh en una rueda de prensa en Camberra, al referirse a los 49 efectivos australianos caídos en esos dos conflictos y los más de 1.200 que se quitaron la vida desde 2001 a 2019.

Las declaraciones del ministro se dieron poco después de que la Comisión Real, un organismo gubernamental que funciona de manera independiente, entregara al Ejecutivo y Parlamento australiano un informe preliminar de unas 300 páginas sobre los suicidios de veteranos del Ejército en el país oceánico.

El informe de la Comisión citó datos del Instituto Australiano de Salud y Bienestar que identificó que entre el 1 de enero de 2001 y 31 de diciembre de 2019 se produjeron 1.273 muertes por suicidio entre los soldados y veteranos que sirvieron, al menos por un día, en las Fuerzas de la Defensa desde el 1 de enero de 1985.

"Reconocemos a cada miembro en activo y ex miembro en activo que ha muerto por suicidio: cada vida vivida y cada vida dejada atrás", dijo el presidente de la Comisión, Nick Kaldas, en un comunicado tras presentar el informe interino.

Una de las causas presentadas es la complicación de las solicitudes de indemnización que, según la comisión, puede contribuir a aumentar la tasa de suicidios entre los veteranos.

Según el informe, el sistema "es tan complicado, que afecta de manera negativa la salud mental de algunos veteranos,-tanto en activo como retirados- y puede ser un factor que contribuya al suicidio".

RECOMIENDAN AGILIZAR COMPENSACIONES Y SIMPLIFICAR TRÁMITES

Entre las trece recomendaciones preliminares de la Comisión figura, además de que el Ejecutivo de Camberra agilice las más de 42.000 solicitudes de compensación económica presentadas por los veteranos antes del 31 de mayo de 2024, simplificar los trámites y brindar apoyo a los veteranos que necesitan rehabilitación física y mental.

"A las personas que han sentido que no han recibido el trato que merecen... Pido disculpas por ello", expresó el ministro Keogh al comentar el informe de la comisión, creada el año pasado y que tiene previsto celebrar otras audiencias antes de entregar su informe final en 2024.

La comisión inició su trabajo tras la polémica suscitada en el país por el caso del fallecido suboficial David Finney, veterano de Irak, Timor Oriental y Bougainville (Papúa Nueva Guinea) que se suicidó en 2019, cuatro meses después de que le comunicaran que tenía que esperar medio año para que un psiquiatra tratara su depresión y estrés postraumático.

Su madre, Julie-Ann Finney, dijo que Australia debe "analizar por qué está ocurriendo esto y encontrar soluciones", en declaraciones publicadas hoy por la cadena pública ABC.

"He dicho desde el principio que no he enterrado a mi hijo para marcharme. Hay cientos como yo", remarcó Finney, que fue de las figuras claves en la campaña para pedir al Ejecutivo de Camberra la creación de una a comisión sobre los suicidios entre los veteranos.