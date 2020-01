Australia lanza desde helicópteros comida a animales afectados por incendios

Australia está lanzando desde helicópteros miles de kilos de tubérculos para animales hambrientos como consecuencia de la destrucción de su hábitat por los incendios que están arrasando el país desde el pasado septiembre.

"La provisión de comida suplementaria es una de las estrategias clave que estamos empleando para promover la supervivencia y recuperación de especies en peligro de extinción como el ualabí de cola de cepillo de las rocas", señaló Matt Kean, secretario de Medio Ambiente del Estado de Nueva Gales del Sur, en un comunicado.

En la última semana, el gobierno de Nueva Gales del Sur ha desplegado helicópteros para lanzar más de dos toneladas de zanahorias y papas dulces en diferentes puntos donde habita el ualabí, un marsupial endémico del sureste de Australia.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei