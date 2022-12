Hombre sobrevivió más de 20 horas sobre un trozo de madera tras naufragar en Australia

Un hombre que naufragó en el Estrecho de Torres, al norte de Australia, logró sobrevivir más de 20 horas en aguas infestadas de cocodrilos y tiburones tras aferrarse a un trozo de madera.

El hombre de 31 años fue encontrado flotando a dos kilómetros de los restos de su bote por un equipo de rescate aéreo tras haber sido reportado como desaparecido.

Según informó la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia (Amsa) la búsqueda del sujeto comenzó alrededor de las 10 de la noche del martes, pero tuvo que ser cancelada debido a las malas condiciones climáticas. Sin embargo, el operativo fue reanudado la madrugada del miércoles junto con un helicóptero de rescate, embarcaciones policiales y voluntarios locales.

El sargento mayor de la policía de Queensland, Anthony Moynihan, aseguró que el hombre no tenía ningún equipo de seguridad a bordo y que tras su rescate fue trasladado a un hospital, donde se encuentra estable. "Es increíble, es uno en un millón. Estar flotando en esa agua y conocer las criaturas que hay allí y seguir allí unas 20 horas después, es un tipo extremadamente afortunado", concluyó.

We assisted @QldPolice Water Police in a search for an overdue dinghy with one person on board, in Torres Strait, after we were contacted for assistance last night. At about 11.30am, the person was found, winched to safety, and taken to Thursday Island for medical assistance. pic.twitter.com/IABr4BQXlh