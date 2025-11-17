"Megachile lucifer": Descubren nueva especie de abeja con cuernos "demoníacos"

Una investigadora de la Universidad de Curtin, en Australia, identificó una nueva especie de abeja con pequeños cuernos "demoníacos" en la cabeza y su apariencia poco habitual generó amplio interés en redes sociales.

Se trata del insecto denominado Megachile (Hackeriapis) lucifer, que fue descubierto en la región de Bremer Range, entre Norseman y Hyden, mientras se realizaba un estudio sobre una flor silvestre catalogada en peligro crítico de extinción.

La científica Kit Prendergast aseguró que el nombre elegido responde a la apariencia de la hembra, que presentaba pequeños cuernos en su cabeza, además de una referencia personal relacionada con la serie Lucifer, que veía mientras elaboraba la descripción.

El análisis genético confirmó que el espécimen no coincidía con ninguna especie de abeja previamente registrada, lo que lo posiciona como el primer nuevo integrante de este grupo identificado en más de veinte años.

La investigadora advirtió que la actividad minera presente en el sector podría poner en riesgo la conservación de esta y otras especies nativas, debido a la falta de estudios que permitan conocer su función ecológica y su relación con la flora amenazada.

"Muchas empresas mineras todavía no realizan estudios sobre las abejas nativas, por lo que es posible que estemos pasando por alto especies no descritas, incluidas aquellas que desempeñan un papel crucial en el apoyo a plantas y ecosistemas amenazados", explicó.