"No puedo creerlo": Conductor de TV perdió un diente durante programa en vivo

Un conductor de televisión perdió un diente mientras comentaba una noticia de entretenimiento en vivo en el matinal australiano "Studio 10".

Para sorpresa de los otros dos coanfitriones del programa, el reportero Craig Bennett detuvo repentinamente su informe luego que comenzó a sentir una fuerte molestia al hablar.

"Espera, creo que mi diente está a punto de caerse", comentó sorprendido el periodista, quien posteriormente sacó el diente flojo de su boca y lo mostró a la cámara mientras lucía su nueva sonrisa.

"No puedo creerlo. No es algo que ves en la tele todos los días, ¿verdad? Ahora estoy silbando mientras hablo", señaló con humor Bennet, mientras sus compañeros de estudio comenzaban a reír.

Tras regresar de una breve pausa, el reportero aseguró haber reservado una cita con su odontólogo para arreglar el diente que envolvió temporalmente en un pañuelo, y continuó con su presentación como si nada: "Siempre soldado, seguiré adelante", señaló con humor.

“You look like an adorable chimney sweep.” Australian TV correspondent Craig Bennett’s tooth falls out while reporting live on the air. pic.twitter.com/gu1jwLf1ep