Pareja fue detenida en Australia por millonario fraude a un casino con una cámara oculta

La Policía de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, detuvo a una pareja procedente de Kazajistán por presuntamente defraudar más de un millón de dólares australianos (cerca de 750 millones de pesos) a un casino de Sídney mediante el uso de dispositivos ocultos.

Según informó la fuerza policial en un comunicado, personal del casino detectó el jueves 27 de noviembre a una mujer de 36 años que llevaba una pequeña cámara disimulada en su camisa.

Agentes de la Unidad de Casino y Apuestas de la Brigada contra el Crimen Organizado acudieron al lugar y detuvieron tanto a la mujer como a su esposo, un hombre de 44 años.

Durante la detención, los policías incautaron sondas magnéticas, baterías y un teléfono móvil con accesorios que permitían captar imágenes de manera clandestina, además de un pequeño espejo diseñado a medida para el mismo dispositivo.

Ambos fueron conducidos a la comisaría, donde fueron acusados de obtener un beneficio financiero de manera deshonesta mediante engaño. La pareja fue rechazada para fianza y compareció el viernes 28 de noviembre ante el Tribunal Local.

Múltiples visitas y millonarias ganancias

La investigación determinó que los detenidos llegaron a Sídney en octubre y ese mismo día solicitaron membresías en un casino del céntrico barrio de Barangaroo, en el distrito financiero.

Durante octubre y noviembre realizaron múltiples visitas al establecimiento, acumulando ganancias por un total de 1.179.412,50 dólares australianos (713 millones de pesos), lo que despertó la sospecha del personal.

Las autoridades aseguran que la pareja grababa las mesas de juego con sus teléfonos móviles y recibía instrucciones a través de audífonos ocultos para apostar en determinados momentos y manipular el resultado de juegos de cartas.

En un registro posterior efectuado en su alojamiento temporal en Sídney, los agentes hallaron otros objetos relacionados con juegos de azar, joyas de alto valor y 2.000 euros en efectivo.