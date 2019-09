Planean masivo asado afuera de la casa de la vegana que demandó a sus vecinos por el olor a carne

La historia de Cilla Carden, y su disputa judicial con vecinos por el olor a carne de sus asados, recorrió el mundo. La australiana irritó a miles de personas, que ahora quieren protestar en su contra.

En redes sociales más de 24 mil personas se sumaron a la idea de organizar asados justo afuera de la casa de Carden a modo de rechazo, según informaron medios locales.

"No puedo disfrutar mi patio, no puedo salir", reclamaba la masoterapeuta por el olor que dejaba la parrilla de sus vecinos. La mujer aseguraba que lo hacían "a propósito", por lo que llevó el caso a la Corte Suprema, donde lo desestimaron.

Thousand to attend barbecue outside house of vegan who took neighbours to court over meat smell: Cilla Carden took legal action in bid to prevent family next... https://t.co/RKkHmRUdGm pic.twitter.com/VlSYtstoi0