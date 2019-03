Fatal tiroteo al interior de dos mezquitas en Nueva Zelanda

Dos tiroteos contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, han dejado "múltiples muertos" este viernes, según la policía.

Cuatro personas —tres hombres y una mujer— han sido detenidas en relación con estos ataques.

"Hay cuatro personas bajo custodia. No nos consta que haya más implicadas pero no podemos asumir que no haya más", dijo en rueda de prensa el jefe de la policía, Mike Bush.

El informante precisó que encontraron artefactos explosivos en los vehículos de los detenidos, y alertó sobre la posibilidad de que el incidente no esté limitado a la ciudad.

Minutos antes, y tras la detención de un primer hombre, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, alertó que podría haber más personas implicadas.

Ardern evitó confirmar en conferencia de prensa el número de víctimas en el asalto, que definió como "un acto de violencia extraordinario y sin precedentes", en lo que calificó como "uno de los días más negros de Nueva Zelanda".

"Este tipo de violencia no tiene ningún sentido en Nueva Zelanda. Esto no es lo que somos", expresó.

También dijo que "hay diversos escenarios involucrados" en el suceso, lo que obligó a la policía a desplegarse alrededor de otras mezquitas de la ciudad, y llamó a la población a permanecer en sus casas.

Policía confirma varios muertos

Entre 300 y 500 personas se encontraban en el interior de una de las mezquitas cuando un hombre con un arma automática disparó al menos una veintena de veces, de acuerdo con varios testigos, que situaron en una treintena el número de víctimas.

La Policía ha bloqueado el centro de la ciudad, situada en la Isla Sur neozelandesa, y ha llamado a la población a permanecer confinada en sus casas.

La Policía confirmó a las 17:57 hora local (01:57 hora chilena) que el bloqueo de las escuelas a lo largo de Christchurch se ha levantado. "Nos gustaría asegurar a los miembros del público que hay una gran presencia policial en la ciudad y la seguridad de la comunidad es nuestra prioridad", informó en Twitter.

Police can now confirm the lock down of schools throughout Christchurch has been lifted. We would like to reassure members of the public that there is a large Police presence in the city and the safety of the community is our priority. — New Zealand Police (@nzpolice) 15 de marzo de 2019

A través de su cuenta de Twitter, confirmaron que el ataque dejó un número indeterminado de muertos.

2/5 however we can confirm there have been a number of fatalities. Police is currently at a number of scenes. We understand that there will be many anxious people but I can assure New Zealanders that Police is doing all it can to resolve this incident. — New Zealand Police (@nzpolice) 15 de marzo de 2019

Según un testigo, el asaltante llevaba casco, gafas y chaqueta militar, y utilizó un arma automática con la que realizó una veintena de disparos.

Entre los feligreses que se encontraban en la mezquita estaban varios miembros del equipo de cricket de Bangladesh, que mañana sábado tenía previsto disputar un encuentro contra Nueva Zelanda.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV — Mohammad Isam (@Isam84) 15 de marzo de 2019

Varios testigos indicaron que una segunda mezquita de la ciudad fue evacuada y acordonada por la policía.