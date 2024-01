Hombre que pasó un día en el mar usó el reflejo de su reloj para pedir ayuda

Un hombre fue rescatado gracias a los reflejos de los rayos de sol en su reloj que usó para captar la atención de tres pescadores en Nueva Zelanda tras pasar más de 23 horas en el mar, según informó este jueves la policía.

El hombre, que no ha sido identificado, se embarcó el martes en una excursión en solitario cuando se cayó del barco en el que navegaba cerca de las islas Alderman, a unos 55 kilómetros al norte de la Isla Norte.

A pesar de que intentó nadar hasta tierra firme, las corrientes marinas lo arrastraron a altamar, donde pasó la noche flotando en medio del océano.

El afectado estuvo alrededor de 23 horas en el agua, donde un tiburón se acercó a merodearlo, pero finalmente decidió irse, según indicó en su escrito la policía.

Incredible rescue after 23 hours in the sea https://t.co/rC6oQfgn80