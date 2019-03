Tiroteo al interior de una mezquita en Nueva Zelanda

Un hombre armado entró este viernes en una mezquita en la localidad neozelandesa de Christchurch y disparó contra los feligreses causando un número indeterminado de víctimas, informó la prensa local.

Al menos una persona ha sido detenida tras el ataque, confirmó la primera ministra, Jacinda Ardern, que alertó de que podría haber más personas implicadas.

Ardern evitó confirmar en conferencia de prensa el número de víctimas en el asalto, que definió como "un acto de violencia extraordinario y sin precedentes", en lo que calificó como "uno de los días más negros de Nueva Zelanda".

Mientras que un portavoz de la comunidad musulmana, Mustafa Farouk, indicó que al menos seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en el asalto en la mezquita, donde había reunidas entre 300 y 500 personas, según Radio New Zealand.

La Policía ha bloqueado el centro de la ciudad, situada en la Isla Sur neozelandesa, y ha llamado a la población a permanecer confinada en sus casas.

La Policía dijo en su cuenta de Twitter que "está recurriendo a todas sus capacidades para manejar esta situación, pero el riesgo sigue siendo muy alto".

2/2 ... off the streets and indoors until further notice. Christchurch schools will be locked down until further notice.Police thanks the public for their cooperation and will provide further updates to keep residents informed.