"¡Dios santo!": Vuelo de Santiago a Asunción atravesó una tormenta y el avión terminó dañado

Escalofriantes imágenes dejó un vuelo de Latam que despegó desde Santiago con dirección a Asunción, Paraguay durante la noche de este miércoles.

El avión debió aterrizar de emergencia, pues atravesó una tormenta que incluso provocó daños a la aeronave y despertó momentos de terror entre los pasajeros.

"Dios mío, ¡Por favor, Dios santo!", exclamaron algunas personas que grabaron las fuertes turbulencias.

Según expresó Latam mediante un comunicado, "tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones". Imágenes del avión, tras aterrizar, muestran que su nariz resultó destruida.

👉🏼 Los videos de los pasajeros hablan por sí solos.#AM1080 📻 pic.twitter.com/RHwPNCck7r — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 27, 2022

"Entramos en pánico (...) Todos estaban gritando"

Pabla Thomen, exmodelo paraguaya que iba en el vuelo, relató a la radio Monumental que "a 30 minutos de llegar a Asunción sentimos la turbulencia. En Foz de Iguazú no pudimos bajar, abrieron al menos la puerta para que entre viento".

"Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro", recordó.

La mujer explicó que en ese momento "un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico", sentenció.

"Todos estaban gritando. Había gente que necesitaba asistencia médica, oxígeno. (...) con toda la angustia me despedía de mi hija, diciéndole que la amaba y adoraba", sostuvo Thomen.