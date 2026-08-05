La televisión estatal de Corea del Norte, KCTV, difundió esta semana imágenes de miles de personas nadando y disfrutando de toboganes en un gigantesco complejo turístico, justo cuando Corea del Sur atraviesa una ola de calor que ya deja al menos 16 muertos.

Las imágenes, con fecha del domingo, muestran el complejo de Wonsan Kalma -inaugurado por Kim Jong-un en junio de 2025 con capacidad para 20.000 huéspedes- repleto de bañistas en sus playas y piscinas.

El contraste es marcado: mientras el Norte exhibe su oferta turística, en el Sur la ciudad de Yangsan registró el domingo 42,5 grados Celsius, la temperatura más alta desde que existen registros meteorológicos modernos en la península (1904). Seúl mantiene la máxima alerta por calor en varias zonas.

La prensa estatal norcoreana no ha mencionado los efectos de las altas temperaturas en su territorio, aunque KCNA sí reportó este lunes que zonas rurales de Hwanghae del Norte están usando técnicas y fertilizantes especiales para "minimizar el daño" causado por el calor y la humedad.

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