Corea del Norte pone en alerta máxima a EEUU por posible lanzamiento de misil

Estados Unidos desplegó este lunes nuevamente un avión de reconocimiento sobre la península de Corea ante la posibilidad de que el régimen de Pyongyang pueda llevar a cabo el lanzamiento de un misil en los próximos días.

En esta ocasión se trató de un RC-135W, un aparato capaz de geolocalizar señales a través del espectro electromagnético, informó la cuenta de Twitter dedicada al seguimiento de movimientos aéreos militares Aircraft Spots.

USAF RC-135W 62-4139 TORA22 on task over the Korean Peninsula at 31,000 feet