Kim Jong-un defiende desarrollo militar pese a los esfuerzos diplomáticos que han dado con Seúl

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, defendió el derecho de desarrollar armamento para defenderse de "fuerzas hostiles" en una exposición para conmemorar el 76° aniversario del partido único norcoreano, desarrollada el lunes y que hoy fue publicada por la agencia estatal KCNA.

A menos de dos semanas de que Corea del Norte probara un nuevo misil antiaéreo, su cuarta prueba de este tipo en septiembre, el líder del Partido del Trabajo aseveró que Washington no ha demostrado un cambio en su política hacía Pionyang.

"Estados Unidos ha venido señalando repetidamente que no es hostil hacia nuestro país", pero de momento no hay "comportamientos que demuestren que no lo es", comentó el mandatario.

El régimen norcoreano sigue rechazando el dialogo con Washington para reavivar las conversaciones sobre desnuclearización, estancadas en 2019, y se han dado muestras de una escalada armamentística en la península.

"Debemos ser fuertes por el bien nuestros descendientes. Ante todo, tenemos que ser fuertes", comentó Kim y agregó que "las amenazas militares" que enfrenta su país son "diferentes a las de hace diez, cinco o tres años" y apuntó a EEUU como el "origen" del conflicto en la zona, disputa que no puede "solucionarse fácilmente".

Además, el líder del partido único acusó que Seúl usa un "doble rasero" al fortalecer su arsenal militar y ejecutar maniobras combinadas con Washington mientras declara que las pruebas de armamento norcoreanas son una "provocación" y una "amenaza".

Cabe mencionar que Pionyang había retomado las comunicaciones con Seúl y pese a las acusaciones, Kim aseguró que "obviamente" el desarrollo de arsenal no tiene a Corea del Sur, país con el que sigue técnicamente en guerra desde hace más de 70 años, como objetivo.

"Nuestro enemigo es la guerra en sí misma, no un determinado país o fuerzas como Corea del Sur y EEUU", declaró el líder del régimen, quien aclaró que los esfuerzos diplomáticos del país "no implican de ninguna manera renunciar a nuestro derecho a la autodefensa".