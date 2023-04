Kim Jong-un instó a ampliar disuasión norcoreana de manera más "ofensiva"

El líder norcoreano Kim Jong-un instó a fortalecer la capacidad disuasoria del ejército "de manera más práctica y ofensiva" ante, según denunció, la situación creada en la península por los grandes ejercicios militares de Corea del Sur y EE.UU.

Los comentarios del mariscal se produjeron durante una reunión ampliada de la Comisión Militar Central celebrada el lunes en Pionyang, según informó la agencia estatal KCNA.

Kim subrayó la necesidad de "fortalecer con creciente velocidad la capacidad disuasoria de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) de manera más práctica y ofensiva de cara a aplicarla de manera efectiva como medida para lograr un control y gestión más estrictos del panorama de seguridad, que cada vez es peor en la península de Corea".

En el encuentro se habló de "preparar varias propuestas de acción militar para que el enemigo no tenga medios ni formas de contrarrestar" un ataque.

En las imágenes que publica KCNA se ve a Kim Jong-un señalando un mapa que, pese a estar emborrado a propósito, parece ser de Corea del Sur.

En concreto, Kim parece estar señalando el área donde se encuentra Camp Humphreys, la mayor base estadounidense en el país asiático situada 60 kilómetros al sur de Seúl.

La reunión, que coincidió con el undécimo aniversario del nombramiento de Kim para liderar el Partido de los Trabajadores norcoreano, se produjo en un momento "en el que los imperialistas estadounidenses y los traidores títeres de Corea del Sur se muestran cada vez más descarados en sus movimientos para llevar a cabo una guerra de agresión".

Desde el pasado marzo Seúl y Washngton vienen realizando grandes maniobras militares que han incluido la participación de activos estratégicos estadounidenses como bombarderos o portaaviones de propulsión nuclear.

Pionyang, que condena el hecho de que los aliados estén hablando abiertamente de la "ocupación de Pionyang" y la "operación de descabezamiento" del régimen, ha respondido probando distintos tipos de misiles e incluso un dron submarino con capacidad nuclear.

También ha desvelado por primera vez que posee cabezas nucleares tácticas, lo que subraya que está dispuesta a seguir perfeccionando su arsenal de corto alcance para su uso potencial en Corea del Sur y otros países cercanos como Japón, que también cuenta con bases estadounidenses.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un discussed "frontline" attack plans and strengthening nuclear weapons development as he pointed to areas of South Korea on a map at a military meeting on Monday, according to state media. More @nknewsorg soon pic.twitter.com/ZsydoNpheU