Lujo prohibido de Kim Jong-un: Reloj suizo de 14.000 dólares desafía sanciones

El líder norcoreano Kim Jong-un lució un reloj suizo de unos 14.000 dólares durante su visita a Pekín de esta semana, en otra muestra de ostentación pese a que Corea del Norte tiene prohibida la importación de bienes de lujo bajo sanciones de la ONU y a que su propio régimen castiga en casa las actitudes consideradas "burguesas".

En unas fotos publicadas por el Kremlin se puede ver a Kim luciendo un reloj IWC y su hermana un bolso Lady Dior valorado en 7.000 dólares, según informó el jueves portal especializado NK News.

Los Kim ya habían hecho gala de este tipo de artículos en ocasiones anteriores, a pesar de que su importación está prohibida por sanciones de la ONU.

Asimismo, la hija de Kim, Ju-ae, y la primera dama Ri Sol-ju con lujosos bolsos Gucci en junio durante la apertura del résort turístico de Wonsan Kalma. Ju-ae, considerada la sucesora de Kim Jong-un, también fue vista con un reloj Cartier y otras prendas de alta gama.

La élite norcoreana y el contrabando de lujo

Consumo creciente de lujo por parte de la élite norcoreana, incluidos relojes, cosméticos y bebidas alcohólicas.

En 2023, importaciones de lujo desde China superaron los 40 millones de dólares en 2023, según datos aduaneros de Pekín, citados por el legislador surcoreano Yoon Sang-hyun, creciendo exponencialmente frente a los tres años previos.

Empresarios norcoreanos compran artículos de lujo en China y reetiquetan productos surcoreanos para ocultar que su origen es del país "enemigo", según reportó en agosto el medio especializado Daily NK.

Pese a las sanciones internacionales, funcionarios y trabajadores norcoreanos en el exterior compran y llevan artículos de lujo al país, dijo Jeong Eun-yi, investigadora del Instituto para Unificación Nacional de Corea en una entrevista para la emisora estatal KBS a finales de 2023.

Agregó que en China, regalos e intercambios personales facilitan acceso a productos de lujo occidentales prohibidos.

Asimismo, en Corea del Norte existen grandes almacenes con presencia de marcas desde Chanel hasta Rolex.

Crecimiento económico y sus contradicciones

Cercanía con Rusia y China, y mercados informales benefician a las élites económicas y a los nuevos ricos, llamados 'donju', que se benefician de la expansión de los mercados informales.

El Banco de Corea estimó la semana pasada que el PIB norcoreano creció 3,7 % en 2024 por comercio con Rusia y China, su mayor ritmo en ocho años, gracias al impulso del comercio con Rusia y a la normalización parcial de sus intercambios con China. Sin embargo, su ingreso nacional bruto (INB) equivale al 1,7 % del surcoreano.

El crecimiento convive con escasez de alimentos y persecución por consumir cultura capitalista.