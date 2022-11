Por primera vez, misil norcoreano cayó en las aguas de Corea del Sur

Un alto militar surcoreano confirmó que el misil balístico norcoreano que se estrelló hoy en el agua a apenas 57 kilómetros de la costa sureña es el primer proyectil de Pionyang que cae en aguas territoriales de Corea del Sur, lo que contribuye a aumentar enormemente la tensión que ya se respira en la península.

"Es la primera vez desde la división (de la península) que un lanzamiento norcoreano cae en nuestras aguas territoriales al sur de la LLN (siglas de la Línea Límite Norte, divisoria que delimita las aguas de ambas Coreas)", dijo en un comunicado enviado hoy a medios el teniente general Kang Shin-chul, jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto (JCS).

Kang añadió que esta acción es "absolutamente inaceptable" y que "el ejército (surcoreano) ha determinado que responderá con decisión a la misma".

Seúl detectó en principio el lanzamiento de tres misiles balísticos de corto alcance disparados desde el área de Wonsan, en la costa oriental norcoreana hacia el mar de Japón en torno a las 8:51 horas (20:51 del martes en Chile).

