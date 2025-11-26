Corea del Sur: Piden 15 años de cárcel para exprimer ministro por fallida ley marcial

La fiscalía especial de Corea del Sur solicitó este miércoles 15 años de cárcel para el exprimer ministro Han Duck-soo, a quien acusa de ser cómplice en la fallida imposición de la ley marcial decretada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre del año pasado, un intento calificado por los investigadores como un acto de insurrección.

Según la acusación, Han era "la figura clave" que pudo haber frenado la maniobra al ser el segundo en la cadena de mando del Ejecutivo. Entre las pruebas figura un video en el que aparece con documentos que serían instrucciones directas de Yoon, contradiciendo su versión ante el Tribunal Constitucional, donde dijo desconocer los planes.

La sentencia será dictada a fines de enero y marcará el primer fallo en la amplia causa abierta tras la destitución de Yoon en abril.