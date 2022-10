Estampida durante una celebración de Halloween en Seúl dejó cerca de 150 muertos

Una aparente estampida durante las celebraciones de Halloween en el centro de Seúl ha dejado al menos 149 muertos y 76 heridos de gravedad, según informó el Departamento de Bomberos de la capital surcoreana.

El hecho se registró cerca de las 22:22 hora local del sábado (13.22 GMT del sábado) en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon. Las autoridades informaron que 149 personas han fallecido a consecuencia del suceso, dos de ellos de nacionalidad extranjera.

Mientras que los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital surcoreana.

Se presume que el incidente tuvo lugar en un callejón en pendiente y aledaño al mencionado hotel. Según testigos citados por medios surcoreanos, una caída colectiva se produjo en lo alto de la pendiente, lo que provocó un desmoronamiento en cadena.

En tanto, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ordenó ejecutar una operación de emergencia para suministrar primeros auxilios para los afectados y que dispongan de camas y atención hospitalaria.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran a un gran número de gente atrapada en el mencionado callejón mientras los equipos de emergencia tratan de evacuar a algunos de ellos, y también a muchos de ellos practicando maniobras de reanimación sobre los heridos.

The death toll in Halloween stampede in South Korea's Seoul has risen to at least 146. #SouthKorea #Itaewon pic.twitter.com/OLAMYkCKAq