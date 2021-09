EEUU sigue abierto a dialogar con Corea del Norte, que parece haber retomado su nuclearización

Estados Unidos sigue abierto a un diálogo con Corea del Norte, afirmó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, y dijo que están "al tanto" del informe que da cuenta de que Pyongyang ha vuelto a operar en los últimos meses centros clave para su programa nuclear.

Consultada sobre un renovado acercamiento con la Administración del presidente Joe Biden, Psaki indicó durante una rueda de prensa que ambos han dejado "la puerta abierta" e indicó que se comunican a través de sus canales.

Ratificó que la oferta de Estados Unidos "sigue siendo reunirse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin condiciones previas". No obstante, afirmó que de momento no tiene "una actualización en términos de ninguna respuesta" a este ofrecimiento.

La portavoz estadounidense se refirió, sin mencionarlo, a un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) divulgado el lunes.

El texto reveló que Corea del Norte ha vuelto a operar en los últimos meses y por primera vez desde 2018 sus instalaciones para elaborar combustible para bombas atómicas.

"Estamos al tanto de los informes que hemos visto en las últimas 24 horas", afirmó Psaki, quien indicó que están coordinando con sus aliados y socios el desarrollo sobre esa evaluación.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/CqKadmCGyx