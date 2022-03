A horas del debate en el Congreso, Castillo espera "cerrar la página" de la destitución

El presidente del Perú, Pedro Castillo, dijo esperar que "se cierre" la "página" de los intentos de destitución parlamentaria, horas antes del debate en el Congreso de una moción contra él por presunta "incapacidad moral permanente".

Durante una actividad por el inicio del año escolar, Castillo declaró que siempre está "pensando en el país" y destacó que ha sido elegido "para atender grandes demandas".

"El Perú lo sabe, hemos sido elegidos democráticamente. La voluntad popular expresada en las urnas no la vamos a defraudar", manifestó en la instancia, transmitida por TVPerú.

Consultado sobre si acudirá personalmente a defenderse ante el pleno del Congreso por la moción de vacancia, el mandatario respondió que espera "que hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos".

Castillo puede acudir a la sesión plenaria, que empezará en la tarde de este lunes, o enviar a su abogado para que lo represente en la solicitud de destitución presentada por varias bancadas de la oposición, pero que, aparentemente, no cuenta con los 87 votos necesarios para aprobar su salida del cargo.

Si se toman en cuenta los votos de quienes apoyaron la iniciativa en primera instancia de forma unánime, el resultado corresponde a 84 votos, por lo que la destitución no saldría adelante, pero hay bancadas y congresistas que no han declarado su posición, así que las cuentas no son exactas.

LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN

Mientras el jefe de Estado acudía a este evento en el distrito de Chaclacayo, la Policía Nacional y la Fiscalía para delitos de corrupción llevaba a cabo un operativo para detener a 11 implicados en la adjudicación de la construcción del Puente Tarata, investigado por presuntas irregularidades que han salpicado a Castillo y su entorno más cercano.

El pasado 8 de marzo, el congresista Jorge Montoya, del ultraderechista Renovación Popular, impulsó junto con otros partidos este pedido de destitución contra el presidente, argumentando, por una parte, la designación de al menos diez ministros cuestionados, la existencia de un supuesto "gabinete en la sombra", y su presunta intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia.

Otros puntos de la iniciativa son las supuestas "contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales", así como las eventuales irregularidades en ascensos militares y policiales.