Boluarte: Perú volverá "al escenario geopolítico mundial" durante asamblea ONU

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este viernes que su país volverá "al escenario geopolítico mundial" durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará la próxima semana en Nueva York.

"Quiero anunciar a nuestros compatriotas que, en los próximos días, el Perú estará de vuelta en el escenario geopolítico mundial", sostuvo Boluarte durante su participación en una actividad oficial.

La gobernante dijo que en la ONU ratificará que su Gobierno "trabaja incansablemente por el cierre de brechas, la promoción de inversiones a nivel mundial y la reactivación económica, tras una letal pandemia".

Mencionó, además, "el respeto irrestricto de los derechos humanos, la defensa del estado de derecho y la institucionalidad democrática".

CONGRESO APROBÓ VIAJE DE BOLUARTE

El Congreso de Perú oficializó este miércoles la autorización para que Boluarte viaje a Nueva York del 17 al 21 de septiembre para participar en "la Semana de Alto Nivel del Septuagésimo Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas", en la que será su segunda salida del país desde que asumió el cargo.

La gobernante se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia empleando tecnologías digitales, en el marco de lo dispuesto en una reciente modificación que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como de las normas vigentes "en materia de seguridad y confianza digital" en el país.

Al pedir la autorización del viaje, que fue aprobado por el Congreso la semana pasada, el Ejecutivo también indicó que Boluarte sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos, así como con altas autoridades del sistema de la ONU.

La intervención de la jefa de Estado peruana está programada para el próximo martes, aproximadamente a las 20:00 horas de Nueva York (19:00 horas en Perú) y en el mismo segmento intervendrán, entre otros, los presidentes Luis Arce de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina y Luis Lacalle de Uruguay.

Este será el segundo viaje al exterior de Boluarte desde que asumió su cargo como presidenta, puesto que ya viajó a Brasil para asistir a la Cumbre Amazónica a principios de agosto pasado.

SIN VICEPRESIDENCIA

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

Para permitir que viaje al exterior, el Congreso aprobó el 9 de junio pasado la Ley N° 31810, que autoriza a la presidenta a gobernar de manera remota.