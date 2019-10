El Congreso de Perú suspendió de sus funciones durante 12 meses al presidente Martín Vizcarra por "incapacidad temporal", sólo horas después de que éste anunciara la disolución del Parlamento, en medio de la crisis que enfrenta a los poderos Ejecutivo y el Legislativo.

La decisión fue tomada con votos, en su mayoría, del partido fujimorista Fuerza Popular, su aliado el Partido Aprista, y representantes de derecha y extrema derecha, que acusaron a Vizcarra de ejecutar "un golpe" y "propiciar la ruptura del orden constitucional".

En la sesión, además, nombraron a Mercedes Aráoz como nueva presidenta de la República.

“La solución para una crisis para están no son las ofertas populistas. @MartinVizcarraC anunció una ilegal disolución del @congresoperu ”, menciona la presidenta encargada @MecheAF .

. @MecheAF : “Asumo la presidencia respondiendo a que el presidente @MartinVizcarraC ha fallado al no cumplir con tres artículos constitucionales”.

“Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que acepté en el 2016. Soy una mujer de principios y no me corro de mis responsabilidades”, refiere @MecheAF.