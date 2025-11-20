Congreso peruano eliminó la "igualdad de género" y la reemplazó por "igualdad de oportunidades"

El pleno del Congreso de Perú aprobó una propuesta de ley -planteada por una legisladora ultraconservadora y evangélica- para que se cambie oficialmente el enfoque de "igualdad de género" por el de "igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", informaron fuentes oficiales.

APROBADO en el Pleno del Congreso.

El #PL8731, de mi autoría, que implementa la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.



🇵🇪 Un paso firme en defensa de nuestros valores. pic.twitter.com/FcJSXAR4ku — Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) November 19, 2025

El planteamiento, que fue debatido y votado este miércoles por los legisladores peruanos, consagró una "nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", según señaló el Congreso en un comunicado.

"La propuesta reemplaza el enfoque de género por el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo se reemplaza la 'Educación Sexual Integral' por la 'Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética'", acotó la información oficial.

La decisión fue tomada con el voto favorable de 79 de los 130 legisladores peruanos y el proyecto fue presentado por la bancada del partido ultraconservador Renovación Popular, a iniciativa de la parlamentaria Milagros Jáuregui, quien también es pastora evangélica.

La "Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" establece que la norma "es aplicable exclusivamente" a mujeres y hombres, por lo que reemplaza la definición de "igualdad de género".

También impulsa el "Enfoque Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" en reemplazo del "Enfoque Transversal de Igualdad de Género" en los documentos de todas las instituciones públicas.

Además, dispone que los jueces y fiscales recibirán capacitaciones en "Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres" en lugar de capacitaciones sobre "Enfoque de Género" y especifica que estas no podrán ser brindadas por personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales cuyos integrantes "mantengan litigios contra el Estado en instancias nacionales o internacionales".

La nueva norma también reemplaza la "Educación Sexual Integral" por la "Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética" y dispone que toda referencia en la legislación vigente a "Enfoque de Género", "Equidad de Género", "Igualdad de Género" o términos similares será entendida como "Enfoque de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres".

"Con esta aprobación, retomamos el verdadero espíritu de la norma original reconociendo a las mujeres y hombres, pero sobre todo retomamos la sensatez a nuestro ordenamiento jurídico", argumentó Jáuregui.