Exalumnos regresaron a su colegio tras 25 años para sorprender a vendedor que les fiaba

Un grupo de exalumnos del colegio Coronel Bolognes, de Perú, decidió regresar a su antigua casa de estudios, para sorprender al vendedor ambulante que les fiaba sus productos y les prestaba dinero para el transporte.

La situación fue dada a comer a través de un video de redes sociales, donde se puede ver cómo los estudiantes egresados en 1998, no se olvidaron de la bondad del adulto mayor, y regresaron con cajas de dulces para que pueda vender en su puesto, una polera personalizada de su generación y un sobre con dinero para entregarle.

El hombre identificado como Luis Estrada, trabaja desde hace más de 40 años vendiendo dulces afuera del colegio, por lo que ha visto y dejado grandes recuerdos en diversas generaciones de la institución.

"Don Luis siempre nos prestaba para nuestros pasajes. Le empeñábamos nuestra insignia del colegio por una galletita, siempre nos daba fiado. Hoy nos toca pagar nuestra deuda con intereses", explicó uno de los ex alumnos.

"Estoy totalmente sorprendido. Todos eran unos juguetones, unos bromistas. ¿Cómo no me voy a acordar?", aseguró el conmovido adulto mayor que no paraba de agradecer el noble gesto de los hombres.