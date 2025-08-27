Expresidente Vizcarra acusa "injusticia" en su traslado a una cárcel común

El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) denunció que se cometió "una serie de abusos" en su traslado desde la cárcel de Barbadillo, reservada a exmandatarios, hacia una prisión común de Lima, pues las autoridades penitenciarias no detallaron los motivos de dicho cambio.

"Hay una serie de abusos contra mí", dijo Vizcarra por videoconferencia desde la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, durante una de las audiencias del juicio en el que se le acusa de haber recibido sobornos por obras públicas cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua, entre 2011 y 2014.

A mediados de agosto, la Justicia ordenó el ingreso de Vizcarra a prisión preventiva por cinco meses, para evitar una eventual fuga con miras a la sentencia del caso, por el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Aunque en un inicio Vizcarra fue llevado a Barbadillo, la cárcel creada para albergar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y en la que actualmente se encuentran presos también los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), la pasada semana fue trasladado a la cárcel de Piedras Gordas II, que alberga a más de 2.000 reclusos.

"Como un objeto me agarran"

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) adujo un error de la junta de clasificación que debía determinar la prisión de destino de Vizcarra y señaló que debía ir a Lurigancho, una de las cárceles más pobladas de Latinoamérica, pero por motivos de seguridad fue llevado a Piedras Gordas II.

"Yo estuve en el penal de Barbadillo porque dos comisiones autónomas de calificación del Inpe determinaron que me correspondía estar en Barbadillo", señaló Vizcarra en la audiencia.

"De manera sorpresiva y abrupta, me trasladaron desde Barbadillo en horas de la noche al penal en el que me encuentro actualmente. Ha ocurrido sin recibir ninguna resolución ni comunicación. Como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen a un nuevo penal", agregó.

Vizcarra se convirtió en el primer expresidente de Perú en ser recluido en una prisión común, algo que hasta ahora el Estado había evitado en los casos de exgobernantes procesados o condenados.

"A pesar de ello, esté donde esté, siempre me uniré a las audiencias, porque yo confío en la Justicia y me presento ante ella, aunque la Justicia cometa actos de injusticia en contra de mí, pero ese ya es otro tema", concluyó.

La detención y encarcelamiento se produjo cuando Vizcarra figuraba en los primeros lugares de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, según varias encuestas, pese a tener tres inhabilidades impuestas por el Congreso.

El exgobernante mantiene una popularidad superior a la de otros expresidentes, tras haberse enfrentado al Congreso, que se resistía a aprobar la reforma política y judicial que impulsaba entonces, en un pulso que lo llevó a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones para conformar un nuevo hemiciclo, que posteriormente lo destituyó en 2020.