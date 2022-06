Fiscalía citó al presidente de Perú a declarar en investigación por presunta corrupción

La Fiscalía de Perú citó al presidente Pedro Castillo para que el próximo 13 de junio declare en la investigación preliminar por un presunto caso de corrupción, que involucra a otros representantes del actual Gobierno y legisladores.

El Ministerio Público informó este domingo, en un comunicado, que la notificación a Castillo fue enviada por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para las 10:00 horas del día programado.

De acuerdo con sus prerrogativas, el gobernante puede decidir si acude ante el despacho fiscal o brinda su testimonio en el Palacio de Gobierno.

El Ministerio Público también programó la ampliación de la declaración del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes, mientras que el martes declarará la ex viceministra de Transportes Fabiola Caballero y el miércoles, el abogado y ex asesor del ministerio de Transportes Alex Starost.

Esta semana también se ha citado a dos integrantes del comité de selección de la licitación para la construcción de un puente sobre un río de la Amazonía peruana.

Estas indagaciones forman parte de una investigación preliminar abierta por el fiscal Sánchez contra Castillo, Silva, y seis actuales congresistas, remarca el escrito oficial.

LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente "Tarata" sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, que también está siendo investigada por presunta corrupción.

En estas pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal dentro del actual Ejecutivo, que era liderada por el presidente Castillo, sindicado por presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, aunque ha negado esas acusaciones.

La defensa del gobernante exige que se declare la "nulidad absoluta" de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una "tutela de derechos", ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.

Las denuncias contra el mandatario han reactivado la crisis política que afronta Perú desde el inicio del actual régimen y llevado a la oposición y medios locales a exigir que Castillo deje el Gobierno.

Este sábado, integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales opositores marcharon por el centro de Lima para exigir la salida de la jefatura de Estado de Castillo, al que acusaron de ser "corrupto".