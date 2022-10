Habló la estafadora que engañó a miles de fans de Daddy Yankee: "Ya me gasté el dinero"

Pamela Cabanillas, una joven de 18 años que estafó a miles de personas al vender entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee en Perú, rompió el silencio luego de fugarse a Europa.

La mujer, acusada de ser la líder de una banda bautizada como "Los QR de la Estafa", se confesó mediante redes sociales.

"Acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias. Pido perdón a la gente que le he hecho mucho daño. Lamentablemente, no van a poder recuperar su dinero porque yo me lo gasté. (...) No cuento con el dinero", señaló.

Según su versión, gastó toda la plata en lujosas cenas, zapatillas y ropa: "Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos".

La joven dijo que se entregará a las autoridades, aunque se desmarcó de formar parte de un grupo delictual: "Yo no soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal", señaló.

Según El Comercio, la Policía Nacional del Perú emitió una alerta a la Interpol para la captura internacional de Cabanillas.