Hombre detrás de frase viral "Cómo es posible este suceso" es denunciado por violencia sexual

Luis Alvarado Sánchez, tiktoker peruano que se hizo famoso por el audio viral "Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?", fue denunciado por hostigamiento sexual y apología al delito.

El influencer fue acusado de hostigar y vulnerar la intimidad de seguidoras, luego que en sus historias de WhatsApp expusiera los números telefónicos de mujeres para que las acosen, señaló El Comercio.

Uno de los denunciantes lo contó así a La República, donde explicó que contactó a Alvarado para hacer publicidad con su cuenta. "Le hablamos, pero él solo contestó con un mensaje predeterminado para enviarle cinco soles. Y lo hicimos. El primer día normal, pero los siguientes sí empezaron a tornarse medio retorcidos sus estados, relacionados con el tema de la pornografía", relató Marco Alaba.

Alaba, que lo denunció ante la fiscalía en Lima, dijo que "lo que me indignó fue que empezó a subir clips de bebés, de menores de edad. Y, a las personas que comenzaban a quejarse, exponía sus datos e incitaba a que las acosen sexualmente".

El caso también llegó hasta el Ministerio de la Mujer local, pues otra víctima contó cómo después que Alvarado expusiera su teléfono, hombre la hostigaron con fotos sexuales. "Él invita a la gente a un grupo de WhatsApp por cinco soles y yo le envío los soles, a pesar de que era grosera su forma de pedirlo. Le mandé y no le gustó o quizás no le pareció la forma en cómo le hablé. Me insultó y bloqueó. Además, mandó a chicos para que me molesten. Me mandaron fotos de personas teniendo sexo, me insultaron y me pedían fotos de mis partes íntimas. Después, me llamaron números desconocidos", relató.