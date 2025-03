Perú: Pedro Castillo afirmó que sigue en huelga de hambre en rechazo a juicio oral

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) negó este sábado la información judicial que anunció que había levantado su huelga de hambre y aseguró que sigue acatando esa medida en rechazo al juicio oral que se le ha abierto por la acusación de rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022.

"NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política", señaló un mensaje publicado en la cuenta oficial de Castillo en la red social X.

El exmandatario agregó que no piensa claudicar en esta medida porque su "lucha es por el Perú profundo" y la mantendrá "¡hasta la victoria!".

Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria! pic.twitter.com/YLl0nSSXmQ