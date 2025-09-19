Perú: Reparten panes con chicharrón para celebrar triunfo a Chile en Mundial de Desayunos

Un total de 10.000 panes con chicharrón (cerdo frito) fueron regalados este viernes en Lima para celebrar el triunfo de Perú con este popular sándwich en el denominado Mundial de Desayunos, organizado por el 'streamer' español Ibai Llanos en sus redes sociales.

El pan con chicharrón fue el ganador de esta particular competencia organizada por Ibai, donde ganó en votos en redes sociales a la arepa pepiada de Venezuela en la final, tras haber eliminado en las rondas previas a los chilaquiles de México, el bolón de Ecuador y la marraqueta con palta de Chile.

Desde el inicio del concurso, Perú se volcó a votar por su desayuno y las instituciones estatales del Gobierno y numerosos municipios se sumaron a la campaña a favor del pan con chicharrón con actividades públicas, al punto que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, celebró en un discurso oficial cuando se anunció que el desayuno peruano había sido el campeón.

Los 10.000 panes con chicharrón fueron repartidos este viernes a los visitantes de Gamarra, la zona donde se encuentra el emporio de tiendas textiles más grande de Latinoamérica, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, con motivo de la celebración del Centro Comercial Parque Cánepa, una de las galerías comerciales que se encuentran en el transitado lugar.

Las raciones de este sándwich, que lleva camote, chicharrón y cebolla aliñada al gusto, fueron elaboradas por la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (Armap) por encargo de los empresarios de Gamarra, con el apoyo de la Municipalidad de La Victoria.

"El pan con chicharrón es nuestro ADN"

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, explicó que durante las votaciones ya habían repartido gratis 5.000 panes con chicharrón para alentar el apoyo al desayuno peruano y habían prometido regalar otros 10.000 si se alcanzaba la victoria.

"Cuando los peruanos nos juntamos, hacemos cosas maravillosas. Esto significa nuestra cultura y tradición. El pan con chicharrón es nuestro ADN, con un tamal y café", comentó Cano.

"Esto demuestra nuestra cultura y unión. Cuando nos unimos los peruanos, hacemos cosas grandes. Esto para nosotros es muy simbólico, porque es nuestra gastronomía, y como gastronomía tenemos mucho para dar al mundo. Dios nos ha bendecido mucho con comida", añadió.

El alcalde sostuvo que, más allá de tratarse de un concurso en redes sociales, esta iniciativa ha servido para impulsar la economía de los restaurantes que venden chicharrones, pues la demanda se ha disparado en estas últimas semanas en el país.