Presidente de Perú agradeció servicios a ministros de Boluarte y prometió gabinete "de amplia base"

El presidente interino de Perú, José Jerí, agradeció los servicios prestados a la Nación a los integrantes del Consejo de Ministros de su predecesora, la exmandataria Dina Boluarte, quien fue destituida la noche del jueves por el Congreso, y anunció un nuevo gabinete "de amplia base".

"Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada", señaló en su cuenta de la red social X.

Jerí, que tras la destitución de Boluarte se convirtió en el presidente interino de Perú, aún debe formar un Gobierno de transición que lidere el país hasta las elecciones de 2026.

Casi 72 horas después de su nombramiento, el abogado y político derechista no ha nombrado a ningún miembro del gabinete y cuando En la noche de este sábado la prensa le preguntó sobre este tema, Jerí aseguró que lo está construyendo, sin dar más detalles del asunto.

El presidente interino pertenece a la formación Somos Perú, que cuenta con una decena de parlamentarios en el Congreso, y todavía es un misterio el rumbo que tomará el nuevo Ejecutivo peruano.

El sábado por la tarde se produjo un gran incendio en un asentamiento humano del sur de Lima y al lugar de la emergencia acudieron, además de Jerí, el primer ministro de Boluarte, Eduardo Arana, y otros ministros como el de Vivienda, Durich Whittembury, la ministra de la Mujer, Ana Pérez, entre otros. Un hecho que generó cierta confusión pues dichos integrantes, en su momento, juraron su cargo a Boluarte, no a Jerí.

Desde que asumió el cargo la madrugada del viernes y pese a no contar con un gabinete ministerial, el nuevo presidente interino ha realizado varias actividades oficiales, dentro y fuera del Palacio de Gobierno de Lima.

Además, este sábado convocó un Acuerdo Nacional, un foro que reúne a representantes de los poderes del Estado, las fuerzas políticas y la sociedad civil, con el objetivo de redactar "una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana".

"A fin de iniciar espacios de diálogo hacia la construcción de una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana, garantizar un proceso electoral limpio y ordenado, así como definir medidas de impulso para nuestra economía, se convoca al Acuerdo Nacional", señala la breve publicación difundida por el Ejecutivo en las redes sociales.