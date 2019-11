Confuso incidente en el Puente de Londres termina con un hombre abatido por la policía

Un confuso incidente registrado este viernes en el Puente de Londres, en la capital británica, terminó con un hombre abatido por la Policía Metropolitana.

Tras éste, circulan en redes sociales varios registros del incidente, del que aún no se conocen detalles certeros.

BBC News informó que uno de sus periodistas vio en el lugar a un grupo de hombres envuelto en una pelea, y que luego llegó al sitio la policía y efectuó disparos.

La policía agregó que un hombre fue detenido y en el lugar podría haber varias personas heridas por puñaladas, mientras la zona fue acordonada y el Servicio de Ambulancias reaccionó a éste como a un "incidente grave".

La policía británica informó de que está abordando el incidente ocurrido en el puente de Londres como un posible ataque terrorista, si bien subraya que las circunstancias del suceso "continúan sin estar claras".

Las fuerzas de seguridad confirmaron que los agentes dispararon a un hombre tras haber sido alertados de un apuñalamiento, un suceso que dejó "diversos heridos".

El servicio de ambulancias de la capital británica ha declarado que se trata de un "incidente grave" y ha enviado efectivos al lugar, incluido un helicóptero medicalizado.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, indicó que se mantiene informado sobre el incidente y agradeció la "respuesta inmediata" por parte de la policía y los servicios de emergencia.

Por su parte, la ministra de Interior, Priti Patel, se mostró por su parte "muy preocupada" por el incidente y expresó que sus pensamientos "están con todos aquellos afectados".

La estación de metro de London Bridge quedó hoy clausurada a raíz del suceso y el gestor del transporte de la capital británica, TFL, instó a los ciudadanos a utilizar rutas alternativas para desplazarse.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.