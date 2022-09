Canciller Liz Truss sucederá a Boris Johnson como líder del gobierno británico

Liz Truss es la nueva líder del Partido Conservador y se convertirá en la próxima primera ministra del Reino Unido tras ganar en las elecciones internas de la formación, en las que compitió con el exministro de Economía, Rishi Sunak.

Truss obtuvo 81.326 votos entre los afiliados, mientras que Sunak recibió 60.399 apoyos por lo que, de esta manera, sustituirá este martes a Boris Johnson luego de ser recibida por la Reina Isabel II en el castillo de Balmoral en Escocia, donde actualmente pasa sus vacaciones.

En las últimas semanas, Truss y Sunak compitieron para recibir el apoyo de los más de 172 mil afiliados a la formación, que votaron por correo o de forma electrónica, después de un proceso interno entre los diputados conservadores.

Una vez en Balmoral, Johnson -que renunció en julio por la rebelión de miembros de su gobierno en protesta por su gestión- presentará formalmente primero a la soberana su dimisión y, acto seguido, Isabel II llamará a Truss para pedirle que forme el gobierno. Tras este acto constitucional, la nueva primera ministra viajará a Londres para designar a los miembros de su Ejecutivo en Downing Street.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party. Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country. I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

"Hice campaña como conservadora y gobernaré como conservadora. Cumpliré con la bajada de impuestos, con la crisis de la energía (...) y con el NHS (sistema público de salud)", dijo Truss en su primer discurso. En tanto, a su predecesor lo calificó de "amigo": "Boris, culminaste el Brexit, aplastaste a (el exlíder laborista Jeremy) Corbyn, desplegaste la vacuna, y plantaste cara a (el presidente ruso, Vladimir) Putin", afirmó.

Con la consigna clara, que repitió en varias ocasiones a lo largo de su alocución, de "cumplir" con sus promesas, la nueva líder conservadora aseguró que dará a conocer un "plan valiente para bajar impuestos y hacer crecer la economía". También se comprometió a obtener resultados contra la crisis energética "lidiando con las facturas de la gente, pero también con los problemas a largo plazo con el suministro".

Y cerró sus palabras garantizando que llevará al Partido Conservador a una "gran victoria" en las elecciones generales previstas para 2024.

En tanto, Boris Johnson felicitó a su sucesora y sostuvo en su cuenta de Twitter que "sé que tiene el plan adecuado para abordar la crisis del coste de la vida, para unir a nuestro partido y cohesionar nuestro país. Es el momento de que todos los conservadores se sitúen detrás de ella al cien por ciento".

"Estoy orgulloso de haber servido como líder del Partido Conservador durante los últimos tres años, consiguiendo la mayoría más amplia en décadas, completando el Brexit, supervisando el despliegue más rápido de la vacuna en Europa y dando apoyo vital a Ucrania", subrayó Johnson, quien nunca hizo explícito su apoyo a Truss, pero sí lanzó sutiles mensajes en las recientes semanas de su preferencia por su ministra de Exteriores sobre su antiguo ministro de Economía.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.