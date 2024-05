Elecciones británicas: Rishi Sunak y Keir Starmer se lanzan a la caza de votos

El líder conservador y primer ministro británico, Rishi Sunak, y su rival laborista, Keir Starmer, salieron este sábado en busca de votos por diversas partes de Inglaterra de cara a unas elecciones generales dominadas por la economía.

Sunak se reunió con un grupo de veteranos del Ejército en un pub de Northallerton, dentro de su propia circunscripción electoral de Richmond, en el noreste inglés, mientras que Starmer visitó Stafford en West Midlands (centro).

Earlier today, a veteran told me that he feels the world is becoming more dangerous. He’s right. That’s why we need to take bold action to secure our future. pic.twitter.com/pK6THeAOBo

Speaking to people in Stafford today, it was clear: they want change.



They want to stop the Tory chaos which is costing working people through higher taxes, soaring mortgages and crippling energy bills.



Only Labour will deliver economic security. Vote for it on Thursday 4 July. pic.twitter.com/Rt6mvyjqI9