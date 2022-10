En su hora más oscura, Liz Truss pidió perdón por sus "errores" y dijo que no renunciará

La primera ministra británica, Liz Truss, pidió este lunes perdón por los "errores" que ha cometido en el comienzo de su mandato y aseguró que será la candidata conservadora en las próximas elecciones generales.

"Quiero aceptar la responsabilidad y pedir perdón por los errores que he cometido", dijo la primera ministra en una entrevista con la BBC con la que intenta pelear por mantenerse en el cargo, pese a la creciente presión para que dimita.

Truss señaló que con la masiva bajada de impuestos que prometió al asumir pretendía ayudar a que la gente pudiese pagar sus facturas energéticas, pero que fue "demasiado lejos y demasiado deprisa", por lo que reemplazó a su ministro de Economía por Jeremy Hunt, "con una nueva estrategia para restaurar la estabilidad económica".

Asked if she accepts that her policies since taking office have "made it harder for people to pay their bills", UK PM Liz Truss says "we went too far and too fast" https://t.co/dMXYXifuYI pic.twitter.com/8KPqa9OLBp