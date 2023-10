Jefe deberá pagar $40 millones a trabajadora tras tildar sus síntomas de menopausia como "excusas"

Una mujer de Escocia recibió más de 40 millones de pesos en compensación luego que su jefe la acusó de utilizar sus síntomas de menopausia como "excusa para todo".

Se trata de Karen Farquharson, de 49 años, quien fue tildada por su supervisor, Jim Clark, como una "vieja con dolores y molestias" cuando pidió licencia por los síntomas que padecía, los cuales incluían sangrado intenso, ansiedad, pérdida de concentración y confusión mental.

El fundador de la empresa Thistle Marine la acusó de "pasear" cuando le convenía y le dijo que "siguiera adelante", por lo que la frustrada mujer decidió renunciar tras llevar a la compañía en la que llevaba más de 27 años trabajando, e interpuso una demanda en su contra por despido improcedente y acoso.

"He trabajado en esta empresa desde hace 27 años y me trataron como basura. Al señor Clark no le gustaban los cambios, no se adaptó a los tiempos. Traté de explicar algunas cuestiones sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir y simplemente cayó en oídos sordos. Tenía problemas con los empleados que se tomaban vacaciones o estaban enfermos", comentó la mujer que finalmente ganó la demanda.