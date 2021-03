Meghan Markle fue acusada de acoso en su época con la monarquía británica

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue objeto de una queja por presunto acoso laboral a varios ayudantes en su época en Londres, ya como parte de la monarquía del Reino Unido tras su boda con el príncipe Enrique el 19 de mayo de 2018, publicó este miércoles The Times.

El periódico explicó que ha sido contactado por fuentes vinculadas con el caso, que no identificó, que quieren exponer su versión sobre la ex actriz estadounidense antes de que ella y Enrique aparezcan el domingo en una entrevista en Estados Unidos con la presentadora Oprah Winfrey.

The Times can reveal that the duchess wore earrings to a 2018 event that were a wedding gift from Crown Prince Mohammed bin Salman, said by the US to have approved the murder of the Jamal Khashoggi.



The dinner took place three weeks after the killing. https://t.co/hEPEiiGQWG