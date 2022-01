Piden retirar el título de duque de York al príncipe Andrés por acusaciones de abuso

El concejal Darryl Smalley del Ayuntamiento de la ciudad de York, en Inglaterra, pidió que al príncipe Andrés se le quite su título de duque de la ciudad, a raíz de las acusaciones de abuso a una menor en Estados Unidos.

El edil del Partido Liberal Demócrata, declaró que el Gobierno y el palacio de Buckingham "deben sopesar las consecuencias de estas preocupantes acusaciones", aunque el duque "sigue siendo inocente hasta que se demuestre su culpabilidad".

Lo anterior, luego de que Buckingham anunció ayer que la reina Isabel II le quitó todos los títulos militares, tras una escalada de quejas por deshonra de miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo que continuará "sin ejercer ninguna función pública" y se defenderá de su caso judicial "como ciudadano privado", sin utilizar el título de "Su Alteza Real".

"La conexión única de York con la corona y la monarquía es una parte importante del legado y la historia de la ciudad y una gran fuente de orgullo", afirmó Smalley. Además añadió que "nadie está por encima de la ley" y que "todas las alegaciones deben ser investigadas".

De esta forma, mostró su apoyo a las víctimas en el caso de tráfico sexual por el que fue declarada culpable en EE.UU. Ghislaine Maxwell, amiga del príncipe.

Además, este jueves publicó un mensaje en Twitter donde subrayó que el príncipe no merece "llevar esos títulos" ni "seguir siendo el duque de York".

He’s not fit to hold those titles, he’s not fit to remain the Duke or York. Our great city deserves better. https://t.co/QQ0rQFee8G