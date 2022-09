Preocupación por salud de la reina Isabel II: médicos la mantienen bajo supervisión

Los doctores que atienden a la reina Isabel II se mostraron "preocupados" este jueves por su estado de salud y han recomendado que quede bajo supervisión médica.

A través de un comunicado, el Palacio de Buckingham informó de que la monarca, de 96 años y quien celebró este año su Jubileo de Platino, que conmemoró sus 70 años en el trono, pese a todo se encuentra "cómoda" y sigue en el castillo de Balmoral, en Escocia.

La salud de la Reina, que hace tiempo que experimentaba "problemas de movilidad", ha empeorado desde que el martes recibió a Boris Johnson, quien le presentó su dimisión como primer ministro, y su sucesora, Liz Truss, a quien encomendó la formación de un Gobierno.

"Todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham Palace" sobre la salud de la reina Isabel II, publicó Truss en sus redes sociales: "Mis pensamientos -y los de todo el mundo en el Reino Unido- están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento", agregó.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.