Reina Isabel II cumple 95 años rodeada de sus cercanos y sin actos públicos

Isabel II cumple 95 años este miércoles, jornada que pasará en su residencia de Windsor acompañada por sus más íntimos y sin actos públicos, menos de dos semanas después del fallecimiento de su esposo, el duque de Edimburgo.

Solo han pasado cuatro días, además, desde la celebración televisada del funeral de escala reducida del príncipe Felipe, fallecido a los 99 años el pasado día 9, en la capilla de San Jorge, adyacente al castillo.

En un gesto muy poco habitual, la propia reina recurrió hoy a la cuenta de Twitter de la familia real para agradecer a ciudadanos de todo el mundo los "muchos mensajes de buenos deseos" recibidos.

"Si bien como familia nos encontramos en un periodo de gran tristeza, ha sido un apoyo para nosotros ver y escuchar los tributos dedicados a mi marido por parte de aquellas personas dentro del Reino Unido, de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones) y de todo el mundo", dijo la monarca.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS

También reconoció que ante estas muestras de cariño, su familia y ella misma se han sentido "profundamente conmovidos" ya que les recuerda "que (el príncipe) Felipe tuvo un impacto extraordinario en incontables personas a lo largo de su vida".

Para ella es el primer aniversario desde que subió el trono en que no está acompañada por su consorte, con quien compartió 73 años de matrimonio.

Los medios nacionales se hacen hoy eco de este cumpleaños diferente y "solitario" y señalan que, dada la coyuntura, la casa real no difundirá, como viene siendo tradición, un retrato de Isabel II, pues continúan guardando luto oficial por el príncipe.

Varios miembros de la realeza la arropan hoy en sus dependencias privadas de Windsor, junto con los aproximadamente 20 integrantes del personal que habitualmente le asiste, apodado como la "burbuja de Su Majestad".

EVALÚAN DESFILE ALTERNATIVO

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha recurrido a su cuenta personal en Twitter para saludar a la reina.

"Quisiera enviar mis calurosos deseos a su majestad la Reina en su 95 cumpleaños. Siempre ha sentido la más alta admiración por su majestad y su servicio a este país y a la Commonwealth", tuiteó Johnson.

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.



I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.



I am proud to serve as her Prime Minister.