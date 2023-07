Sarah Ferguson reconoce que los corgis de la Reina Isabel II "no están contentos"

Los perros corgi de la fallecida reina Isabel II no pueden salir de casa y no parecen contentos con su nueva dueña, Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, que fue sometida recientemente a una operación de pecho después de que los médicos le detectaran cáncer de mama en fase inicial.

"Son corgis, están acostumbrados a que la gente venga y se los lleve de paseo. Así que me miran como diciendo 'tienes los pies en alto, viendo el torneo de tenis de Wimbledon", relató Ferguson en su pódcast "Tea Talks, the Duchess and Sarah".

La exmujer del duque de York, de 63 años, reveló que los corgis no están muy contentos con ella porque no puede sacarlos de paseo ya que necesita quedarse en casa para recuperarse, por lo que se entretiene mirando los partidos de Wimbledon.

La duquesa de York, madre de las princesas Beatriz y Eugenia, ha contado también que, después de la muerte de Isabel II el pasado 8 de septiembre, se quedó con dos corgis de la exmonarca -Muick y Sandy-, con lo que eleva el número de estos perros que tiene a siete.