Liz Truss renunció como primera ministra del Reino Unido tras sólo un mes y medio

La primera ministra británica, Liz Truss, anunció este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador y dejará la jefatura del Gobierno en cuanto se elija a su sucesor, apenas 45 días después de haber sido designada en el cargo por la hoy fallecida reina Isabel II.

"Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con su majestad el rey para decirle que renuncio como líder del Partido Conservador", dijo en un breve mensaje a las puertas de su residencia en el 10 de Downing Street.

Truss explicó que esta mañana se reunió con el presidente del Comité 1922 -que agrupa a los diputados "tories" sin cartera-, Graham Brady, y ambos convinieron en que la elección interna para nombrar a un sucesor se celebre "la semana próxima".

Hasta entonces, la primera ministra continuará en funciones, según dijo.

