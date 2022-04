Reino Unido, a 40 años de la Guerra de las Malvinas: "Nuestro compromiso con los isleños es tan firme como en 1982"

El Reino Unido no se apartó este sábado de su determinación a no negociar con Argentina la soberanía de las islas Malvinas, después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, calificase de "firme" su compromiso con los habitantes de las islas.

Al conmemorarse hoy el cuadragésimo aniversario de la guerra de las Malvinas, Johnson escribió en su cuenta de Twitter que el compromiso del Reino Unido con los malvinenses "es tan firme como en 1982", cuando los militares argentinos ocuparon las islas por la fuerza, lo que desencadenó un conflicto armado que acabó con la victoria de las fuerzas británicas el 14 de junio de ese año.

Sin conmemoraciones especiales ni discursos oficiales por parte de Johnson u otros miembros del Gobierno conservador, el primer ministro se limitó a colgar un breve mensaje en la red social.

"Un día como hoy hace cuarenta años la junta militar argentina invadió y ocupó las islas Falklands (Malvinas). Esta primavera vamos a agradecer y recordar a todos aquellos que lucharon y murieron para liberar estas islas y su gente", añadió el "premier".

On this day forty years ago the Argentine military junta invaded and occupied the Falkland Islands.



This spring we will thank and remember all those who fought and died to liberate these islands and their people. Our commitment to them is as steadfast as it was in 1982.